Национальное информагентство Узбекистана осветило день рождения дочери президента как событие дня

- Узбекистан, общество
- 9:19, 05 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) 4 ноября сообщило о дне рождения дочери президента Шавката Мирзиёева, Саиде Мирзиёевой, как об основном событии дня.
Текст колонки УзА «День рождения» начинается со слов: «Саида Мирзиёева, старшая дочь президента Республики Узбекистан, сегодня празднует свой день рождения». Ниже агентство разместило автобиографию Саиды Мирзиёевой.
В течении всего дня это сообщение о дне рождения Мирзиёвой находилось в верхней части русскоязычной страницы Национального агентства.
Согласно официальной биографии, Саида Мирзиёева закончила Университет мировой экономики и дипломатии и училась в Юридическом университете. Одна в биографии нет сведений о том, работала ли старшая дочь главы государства в какой-либо государственной системе, в частности в качестве руководителя, прежде чем её отец стал президентом.
В январе 2019 года Саида Мирзиёева была назначена заместителем руководителя созданного при Администрации президента Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана.
Агентств имеет широкие полномочия контролировать все средства массовой информации в стране.
Покойный президент Узбекистана Ислам Каримов также дал своим дочерям полномочия по управлению дипломатическими миссиями в Узбекистане и статус дипломатической неприкосновенности.
Однако во время президентства Каримова день рождения его дочерей не упоминался в государственных СМИ, особенно в УзА.