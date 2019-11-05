Национальное информагентство Узбекистана осветило день рождения дочери президента как событие дня

CA-NEWS (UZ) - Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) 4 ноября сообщило о дне рождения дочери президента Шавката Мирзиёева, Саиде Мирзиёевой, как об основном событии дня.

Текст колонки УзА «День рождения» начинается со слов: «Саида Мирзиёева, старшая дочь президента Республики Узбекистан, сегодня празднует свой день рождения». Ниже агентство разместило автобиографию Саиды Мирзиёевой.

В течении всего дня это сообщение о дне рождения Мирзиёвой находилось в верхней части русскоязычной страницы Национального агентства.

Согласно официальной биографии, Саида Мирзиёева закончила Университет мировой экономики и дипломатии и училась в Юридическом университете. Одна в биографии нет сведений о том, работала ли старшая дочь главы государства в какой-либо государственной системе, в частности в качестве руководителя, прежде чем её отец стал президентом.

В январе 2019 года Саида Мирзиёева была назначена заместителем руководителя созданного при Администрации президента Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана.

Агентств имеет широкие полномочия контролировать все средства массовой информации в стране.

Покойный президент Узбекистана Ислам Каримов также дал своим дочерям полномочия по управлению дипломатическими миссиями в Узбекистане и статус дипломатической неприкосновенности.

Однако во время президентства Каримова день рождения его дочерей не упоминался в государственных СМИ, особенно в УзА.