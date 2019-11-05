Президент Узбекистана намерен обложить налогом товары, ввозимые населением из-за рубежа и превышающие сумму в $300

CA-NEWS (UZ) - 7 ноября истекает срок обсуждения проекта постановления президента Узбекистана «Об усовершенствовании порядка перемещения физическими лицами товаров для некоммерческих целей».

Проект документа, автором которого выступил Государственный таможенный комитет, был опубликован 23 октября на сайте reg.gov.uz, где обсуждаются проекты нормативных правовых актов. Документ опубликован только на русском языке.

Постановление президента предусматривает 50-процентный налог на покупку узбекистанцев в ближнем и дальнем зарубежье для собственных нужд или нужд его семьи с 1 января 2020 года, если общая стоимость покупки превышает 300 долларов.

Почти все узбекистанцы, которые комментировали проект, оценили его как «действие, которое переполняет чашу терпения народа».

Предприниматели и чиновники оценили этот проект как попытку нынешней правящей элиты навязать полную монополию на импорт.

В случае принятия данного постановления президента, с 1 января нового года будут взиматься пошлины до 50 процентов, если стоимость любой покупки из ближнего и дальнего зарубежья, приобретаемой для себя или членов семьи, превышает 300 долларов.

В проекте постановления президента налагаются таможенные пошлины на любые некоммерческие (не предназначенные для продажи) товары, пересекающие государственную границу физических лиц, независимо от того, на каком транспортном средстве они доставляются.

Это означает, что при пересечении границы, независимо от того, прибывает ли человек с Кыргызстана или Казахстана, или самолетом из США, Германии или Японии с покупками общей стоимостью $300, он обязан заплатить одинаковую пошлину.

В проекте документа, который должен будет подписать президент, предусматривается пошлина в размере до 50 процентов не только для узбекистанцев, выехавших за границу и вернувшихся с покупками, но и за почтовые отправления из-за границы, общей стоимостью более 300 долларов.

В настоящее время более 5 миллионов узбекистанцев кормят свои семья, находясь в России, Турции и Южной Корее.

Многие трудящиеся-мигранты говорят, что могут возвращаться домой не чаще одного раза в год из-за высокой стоимости билетов, но каждый месяц отправляют своим детям по почте одежду и сладости.

В прошлом году Кабинет министров издал постановление о беспошлинной доставке почтовых отправлений общей стоимостью до 1000 долларов в месяц.

В случае подписания нового постановления Мирзиёев аннулирует свое предыдущее решение.

Авторы законопроекта заявили в комментариях для местной прессы, что он «предназначен для упрощения таможенного оформления товаров, ввозимых физическими лицами через таможенные посты».

В частности, заместитель главы Государственного таможенного комитета Фарход Алимджанов представил проект как попытку упростить пересечение границы, что сэкономит 30-40 минут при проверке некоммерческого (то есть не продаваемого) багажа для каждого гражданина.

По словам чиновника, с 1 января любые некоммерческие товары, ввозимые в страну из ближнего и дальнего зарубежья, будут облагаться пошлинами, согласно чекам и квитанциям, предоставляемыми владельцами этих покупок.

«Предусматривается, что в зависимости от этих чеков продукты питания будут облагаться пошлинами в 30 процентов, но не менее 2 долларов за 1 кг; непродовольственные товары - 50%, но не менее $4 за 1 кг.», - отметил чиновник.

Все десятки комментариев, сделанных к этому проекту постановления, оставленные до 4 ноября на официальном сайте обсуждения, крайне негативны.

Участники дискуссии, которые настаивают на том, чтобы данный документ не был принят, назвали его попыткой «насмеяться над людьми», «переполнения чаши терпения людей».

По словам комментаторов, в случае его принятия, этот документ присоединит Узбекистан к ряду самых бедных и наименее развитых стран мира - Гаити, Зимбабве и Венесуэлы.