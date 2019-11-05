Председатель нижней палаты парламента Таджикистана встретился с президентом Армении

CA-NEWS (TJ) - Председатель Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Шукурджон Зухуров в рамках официального визита в Армению встретился с президентом Арменом Саркисяном.

Как сообщил «Авеста» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон, в ходе встречи Ш.Зухуров выразил благодарность за теплый прием и передал президенту Армении, слова приветствия президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

На встрече стороны обсудили вопросы развития таджикско-армянского двухстороннего и многостороннего сотрудничества по всем возможным направлениям, в том числе вопросы межпарламентского взаимодействия.

Президент Армении Армен Саркисян подчеркнул, что Армения готова наладить взаимовыгодное сотрудничество с Таджикистаном в трех направлениях – новые технологии в сфере программного обеспечения, финансы и банковское дело и пищевая промышленность.

На встрече были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес