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  5 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сестру бывшего лидера ИГ аль-Багдади захватили турецкие военнослужащие
аль-Багдади и его сестра
аль-Багдади и его сестра
Предыстория: Видео операции по ликвидации лидера ИГ аль-Багдади опубликовало минобороны США

CA-NEWS (CA) -  Турецкие военнослужащие захватили сестру бывшего лидера террористической сети ИГ аль-Багдади, сообщают зарубежные информационные агентства со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Согласно этому источнику, 65-летняя Расмия Авад вместе с семьей скрывалась в приспособленном для жилья контейнере неподалеку от города Азаз в провинции Алеппо. Ее захватили в результате специальной операции вечером 4 ноября. Вместе с ней под стражу были взяты ее муж, невестка и пятеро детей.

"Для разведки это золотое дно, - говорит собеседник информационных агентств. - Ее знания об ИГ могут значительно расширить наши представления об этой организации".

О ликвидации главаря ИГ 27 октября объявил президент США Дональд Трамп.

31 октября ИГ подтвердило гибель своего лидера и объявили о назначении нового.

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