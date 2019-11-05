Сестру бывшего лидера ИГ аль-Багдади захватили турецкие военнослужащие

аль-Багдади и его сестра

CA-NEWS (CA) - Турецкие военнослужащие захватили сестру бывшего лидера террористической сети ИГ аль-Багдади, сообщают зарубежные информационные агентства со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Согласно этому источнику, 65-летняя Расмия Авад вместе с семьей скрывалась в приспособленном для жилья контейнере неподалеку от города Азаз в провинции Алеппо. Ее захватили в результате специальной операции вечером 4 ноября. Вместе с ней под стражу были взяты ее муж, невестка и пятеро детей.

"Для разведки это золотое дно, - говорит собеседник информационных агентств. - Ее знания об ИГ могут значительно расширить наши представления об этой организации".

О ликвидации главаря ИГ 27 октября объявил президент США Дональд Трамп.

31 октября ИГ подтвердило гибель своего лидера и объявили о назначении нового.