МИД Украины потребовал от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

CA-NEWS (CA) - Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием вернуть корабли Военно-морских сил Украины, захваченные в Чёрном море в ноябре прошлого года. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в Киеве на пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

В ноте содержится требование к России указать координаты и время передачи кораблей.

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала в фейсбуке, что ранее Украина не менее семи раз обращалась к России с подобным требованием, но не получала ответа.

Международный трибунал ООН по морскому праву в мае постановил, что Россия должна вернуть корабли, однако Москва заявила, что не признает юрисдикцию трибунала в данном случае. Россия утверждает, что украинские корабли нарушили её морские границы.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые пытались пройти в Азовское море через Керченский пролив. Были задержаны 24 украинских военнослужащих - экипаж этих кораблей. Они провели 9 месяцев в московском СИЗО и в начале сентября вошли в число обменянных между Украиной и Россией лиц по формуле "35 на 35". Корабли же по-прежнему удерживаются Россией.