РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Валентина Матвиенко вручила медаль «За мужество в спасении» 10-летнему уроженцу Таджикистана

CA-NEWS (CA) -  31 октября в Москве председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и заместитель Директора Росгвардии Олег Плохой вручили медали «За мужество в спасении» двадцати детям из разных регионов РФЫ, среди которых оказался десятилетний уроженец Таджикистана Бахтиёр Усмонов, сообщает корреспондент НИАТ «Ховар».

В Хабаровске десятилетний таджикистанец Бахтиёр Усмонов прославился отвагой и мужеством. Школьник спас своего друга Вячеслава Конограя, когда тот во время прогулки после уроков провалился в люк с кипятком.

Напомним, юный герой проявил отвагу 27 мая 2019 года в Хабаровске во дворе дома в переулке Дежнёва.

«Мы играли со Славой во дворе, возле люка, накрытого доской, — рассказал позже школьник. — Он хотел перепрыгнуть колодец и не рассчитал, нечаянно наступил на деревяшку и провалился в кипяток…».

«Я вышел из дома, смотрю Бахтиёр какой-то растерянный, плачет. Я спрашиваю: «Что случилось?», а он: «Я Славу спас, он упал в колодец!». Потом я спросил сына: «Тебе было страшно?». А он мне: «Нет, я не испугался. В моем сердце нет места страху», — вспоминает отец юного героя Рустам.

Провалившись в колодец, Слава получил ожоги 40% тела, но благодаря маленькому таджикистанцу остался жив. «Когда я пришел в школу на следующий день после случившегося, меня все поздравляли: учителя, одноклассники. Говорили: «Молодец, Бахтиёр! Настоящий мужчина!». Не каждый мальчик способен на такой поступок. Кто-то мог бы испугаться и убежать».

О героическом поступке Бахтиёра узнали и в родном Таджикистане: семье Усмоновых звонили из разных уголков республики и поздравляли родителей за то, что вырастили такого смелого парня. «Мой брат из Таджикистана увидел по телевизору Бахтиера и позвонил мне, сказав, что я правильно воспитал сына», — говорит отец школьника.

Рустам отмечает, что сейчас они дружат с семьей Конограй: ходят друг к другу в гости и отмечают дни рождения. «Пока мы с Бахтиёром в Москве на награждении, Славины родители уже нам звонили, спрашивали, все ли у нас в столице хорошо», — поделился Рустам.

Бахтиёр учится в 3 «А» классе средней школы № 23 г. Хабаровска, увлекается футболом и занимается в спортивной секции. Уже год как он с гордостью носит форму кадета. Для него это не просто обязательный школьный атрибут. К ней он относится с трепетом – в будущем мечтает стать «генералом МЧС», чтобы и дальше спасать людей.

urozhenets-Tadzhikistana-Bahtiyor-Usmonov-3

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Минтруда Узбекистана: 389 тысяч женщин работают за рубежом
  • Япония реализовала в Таджикистане два социальных проекта на общую сумму $178,5 тыс.
  • В Нур-Султане проходит парад музеев
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×