Валентина Матвиенко вручила медаль «За мужество в спасении» 10-летнему уроженцу Таджикистана

CA-NEWS (CA) - 31 октября в Москве председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и заместитель Директора Росгвардии Олег Плохой вручили медали «За мужество в спасении» двадцати детям из разных регионов РФЫ, среди которых оказался десятилетний уроженец Таджикистана Бахтиёр Усмонов, сообщает корреспондент НИАТ «Ховар».

В Хабаровске десятилетний таджикистанец Бахтиёр Усмонов прославился отвагой и мужеством. Школьник спас своего друга Вячеслава Конограя, когда тот во время прогулки после уроков провалился в люк с кипятком.

Напомним, юный герой проявил отвагу 27 мая 2019 года в Хабаровске во дворе дома в переулке Дежнёва.

«Мы играли со Славой во дворе, возле люка, накрытого доской, — рассказал позже школьник. — Он хотел перепрыгнуть колодец и не рассчитал, нечаянно наступил на деревяшку и провалился в кипяток…».

«Я вышел из дома, смотрю Бахтиёр какой-то растерянный, плачет. Я спрашиваю: «Что случилось?», а он: «Я Славу спас, он упал в колодец!». Потом я спросил сына: «Тебе было страшно?». А он мне: «Нет, я не испугался. В моем сердце нет места страху», — вспоминает отец юного героя Рустам.

Провалившись в колодец, Слава получил ожоги 40% тела, но благодаря маленькому таджикистанцу остался жив. «Когда я пришел в школу на следующий день после случившегося, меня все поздравляли: учителя, одноклассники. Говорили: «Молодец, Бахтиёр! Настоящий мужчина!». Не каждый мальчик способен на такой поступок. Кто-то мог бы испугаться и убежать».

О героическом поступке Бахтиёра узнали и в родном Таджикистане: семье Усмоновых звонили из разных уголков республики и поздравляли родителей за то, что вырастили такого смелого парня. «Мой брат из Таджикистана увидел по телевизору Бахтиера и позвонил мне, сказав, что я правильно воспитал сына», — говорит отец школьника.

Рустам отмечает, что сейчас они дружат с семьей Конограй: ходят друг к другу в гости и отмечают дни рождения. «Пока мы с Бахтиёром в Москве на награждении, Славины родители уже нам звонили, спрашивали, все ли у нас в столице хорошо», — поделился Рустам.

Бахтиёр учится в 3 «А» классе средней школы № 23 г. Хабаровска, увлекается футболом и занимается в спортивной секции. Уже год как он с гордостью носит форму кадета. Для него это не просто обязательный школьный атрибут. К ней он относится с трепетом – в будущем мечтает стать «генералом МЧС», чтобы и дальше спасать людей.