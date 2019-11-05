В Турции из-за тяжёлых травм на фабрике погиб мигрант из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Стамбуле погиб мигрант из Узбекистана, который получил тяжёлые травмы на работе на фабрике, сообщила пресс-служба МИДа.

По информации Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле, 31 октября 2019 года в больнице Турции скончался гражданин Узбекистана З.В., госпитализированный в результате тяжёлых производственных травм.

После решения консульско-правовых вопросов и оформления необходимых документов тело соотечественника отправлено в Узбекистан для дальнейшего захоронения.

Расследование по факту аварии и несоблюдения мер безопасности по месту работы погибшего на фабрике «Yıldız Taşlama» продолжается. Генконсульство Узбекистана взяло ситуацию на контроль.