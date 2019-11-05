РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Турции из-за тяжёлых травм на фабрике погиб мигрант из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В Стамбуле погиб мигрант из Узбекистана, который получил тяжёлые травмы на работе на фабрике, сообщила пресс-служба МИДа.

По информации Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле, 31 октября 2019 года в больнице Турции скончался гражданин Узбекистана З.В., госпитализированный в результате тяжёлых производственных травм.

После решения консульско-правовых вопросов и оформления необходимых документов тело соотечественника отправлено в Узбекистан для дальнейшего захоронения.

Расследование по факту аварии и несоблюдения мер безопасности по месту работы погибшего на фабрике «Yıldız Taşlama» продолжается. Генконсульство Узбекистана взяло ситуацию на контроль.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Душанбе произошел пожар в строящейся гостинице «Сомон»
  • Рейс Москва – Душанбе совершил экстренную посадку в Ташкенте
  • В Казахстане двое детей погибли от пищевого отравления
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×