В Пекине состоялось заседание комитета по казахстанско-китайскому сотрудничеству

CA-NEWS (KZ) - В Пекине состоялось 9-е заседание комитета по сотрудничеству Казахстан-Китай (РК-КНР), сообщает пресс-служба правительства РК.



На 9-м заседании Комитета по сотрудничеству РК-КНР рассмотрены итоги работы 10 профильных подкомитетов и двух совместных комиссий в сферах торгово-экономического, энергетического, научно-технического, финансового, транспортного, культурно-гуманитарного, водохозяйственного и экологического, геологического и таможенного сотрудничества, а также в области безопасности.

Отмечено, что стороны имеют схожие цели и концепции развития, сохраняют тесные контакты и координацию, повышают качество и уровень сотрудничества по различным направлениям.

Достигнута договоренность о реализации совместного Плана развития на средне,- и долгосрочную перспективу торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой (2020-2025 годы).

В целях расширения объемов взаимной торговли между РК и КНР достигнута договоренность увеличения поставок казахстанской экспортной продукции в Китай, в том числе энергетической и сельскохозяйственной продукции.

По итогам 9-го заседания КС РК-КНР сопредседателями Комитета подписан Протокол.

Стороны согласились провести 10-е заседание Комитета в 2021 г. в Казахстане.

Комитет по сотрудничеству РК-КНР создан в 2004 году в целях системного и комплексного развития двусторонних отношений в различных сферах.