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  5 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан ограничил вывоз бензина автотранспортом

CA-NEWS (KZ) -  Казахстан со 2 ноября ввел ограничения на вывоз бензина и дизельного топлива автомобильным транспортом в сроком на 6 месяцев.

Под запрет попало топливо с кодами 2709, 2710, 2902, 3403, 3811 кодов ТНВЭД ЕАЭС (светлые нефтепродукты).

Топливо в бензобаках по-прежнему вывозить можно, но запрещается заливать бензин в канистры объемом свыше 20 литров и специальные модернизированные бензобаки с увеличенным объемом. Под ограничение на вывоз автомобильным транспортом также попали смазочные материалы.

Министр энергетики Канат Бозумбаев признал, что из-за низких цен "происходит переток" казахстанского бензина в Россию, Узбекистан и Кыргызстан, где цены на топливо гораздо выше.

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