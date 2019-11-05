Казахстан ограничил вывоз бензина автотранспортом

CA-NEWS (KZ) - Казахстан со 2 ноября ввел ограничения на вывоз бензина и дизельного топлива автомобильным транспортом в сроком на 6 месяцев.

Под запрет попало топливо с кодами 2709, 2710, 2902, 3403, 3811 кодов ТНВЭД ЕАЭС (светлые нефтепродукты).

Топливо в бензобаках по-прежнему вывозить можно, но запрещается заливать бензин в канистры объемом свыше 20 литров и специальные модернизированные бензобаки с увеличенным объемом. Под ограничение на вывоз автомобильным транспортом также попали смазочные материалы.

Министр энергетики Канат Бозумбаев признал, что из-за низких цен "происходит переток" казахстанского бензина в Россию, Узбекистан и Кыргызстан, где цены на топливо гораздо выше.