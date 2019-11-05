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  5 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев хотел сделать Туркестан столицей Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  В ходе визита в Туркестанскую область Нурсултан Назарбаев посетил концерт на площади города и поприветствовал местных жителей, сообщает пресс-служба первого президента РК.

- С момента обретения независимости я думал о Туркестане в качестве столицы. Но, как известно, ситуация не позволяла это сделать. И вот сейчас этот город стал областным центром, где осуществляется работа по его возрождению. Туркестан - это колыбель тюркского мира. И я уверен, что братские тюркские государства также окажут нам содействие, - сказал Назарбаев.

*Туркестан — город на юге Казахстана. Один из древнейших городов Казахстана. Расположен в 160 км к северо-западу от Шымкента на Ташкентской железной дороге между Кызылордой и Ташкентом.

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Первый президент отметил высокие темпы стройки, развернутой на всей территории города.

- На первом этапе запланировано строительство 175 объектов. Из них 102 будут запущены в этом году. В этом процессе принимают участие все регионы страны, - сказал Нурсултан Назарбаев.

- По завершению строительства всех запланированных объектов мы ожидаем увеличение объёма туристов. Помимо этого, будет создано больше рабочих мест. Все это благоприятно отразится на уровне жизни наших граждан, - заключил Назарбаев.

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