Монгольские производители косметики выходят на европейский рынок

CA-NEWS (MNG) - 1 ноября финансируемый ЕС проект содействия торговле Монголии (Trade Related Assistance of Монголия-TRAM) и НПО «Монгольский косметический кластер» совместно организовали мероприятие «Партнерство Монгольского косметического кластера» в Монгольской национальной торгово-промышленной палате (Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим-МҮХАҮТ).

В ходе мероприятия был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и НПО «Монгольский косметический кластер» в целях оказания поддержки развитию монгольской косметической промышленности, партнера по усилению отраслевой политики и правовой окружающая среда и развитие партнерства между государством и частными лицами.

В настоящее время ведутся работы по развитию производителей следующих четырех секторов: органически производимых косметических средств, облепихового масла, волокон яка, молодых верблюжьих шерсти и кожи в качестве кластеров, а также наращивания их потенциала для экспорта продукции. Одна из первых кластеров, НПО «Монгольский косметический кластер», осуществляет свою деятельность, объединив 15 ведущих компаний отрасли.

До настоящего времени организация внедрила международный стандарт ISO 16128 на ингредиенты органической косметики в продуктах своих компаний-членов и запросила разрешение у Монгольского агентства по стандартизации и метрологии.

Кластер работает над тем, чтобы участвовать в масштабных выставках в Германии и Италии и продавать свою продукцию в европейских странах в 2020 году.

В партнерском мероприятии косметического кластера приняли участие представители государственных и частных предприятий, производителей и ученых во главе с исполняющим обязанности государственного секретаря и руководителем департамента государственного управления и управления Министерства пищевой, сельскохозяйственной и легкой промышленности Т. Жамбалцэрэн, Председатель МҮХАҮТ О.Амартувшин, председатель правления НПО «Монгольский косметический кластер», г-жа Ч.Батцэцэг.