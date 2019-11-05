В Туркменистане жители должны показать справки о составе семьи, чтобы купить продукты

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане продолжаются задержки с выдачей зарплат бюджетникам. Об этом сообщают "Хроники Туркменистана".

Директора госмагазинов, чтобы уменьшить количество покупателей так же как в Ашхабаде, перестали продавать продукты детям, требуя, чтобы пришли родители. Кроме того, стали требовать от покупателей еженедельно приносить справки из домоуправления о составе семьи (Forma-3).

— Все справки в домоуправлениях платные, от двух до 20 манатов. Денег нет, а тут еще каждую неделю надо покупать справки? – возмутилась жительница микрорайона Химик.

В свою очередь владелец частного магазина в микрорайоне Гагарин показал толстую тетрадь, в которой отмечено, кто из покупателей и сколько должен за продукты.

— Мне же тоже надо товары закупать у оптовиков. А денег нет. Не понесу же я им эту тетрадь, — отметил мужчина.

Продавцы на рынках и в частных магазинах Туркменабада отказываются отдавать продукты «под запись» (в долг), клиентам, которым задерживают зарплату, так как они еще не рассчитались за предыдущие покупки.

По данным издания, в связи с этим увеличиваются очереди в госмагазинах, где цены на основные продукты питания – хлеб, муку, сахар и яйца, существенно дешевле. Однако в них не всегда бывают продукты, а если их привозят, то в ограниченных количествах и продают нормировано.