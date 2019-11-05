Монгольский боксер Төгсцогт вступит в поединок с американским боксером Гари Расселом

CA-NEWS (MNG) - Монгольский боксер, известный как король Төгсөө, вступит в поединок с Гари Расселом (младший).

30 октября Всемирный боксерский совет (WBC) провел свой 57-й ежегодный съезд в Гранд-Оазисе, Канкун. Большая часть мероприятия была посвящена рейтингам.

Чемпиону Гари Расселу-младшему (США) было поручено защитить свой титул в бое с претендентом из Монголии Н. Төгсцогт.

Став чемпионом IBO в весовой категории 57,2 кг, «Король Төгсөө» теперь стремится показать себя миру. Настоящая карьера Н.Төгстсогта началась в возрасте двадцати лет, когда он выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. WBC является одной из четырех основных организаций, санкционирующих боксерские поединки чемпионата мира.

Профессиональный боксер Төгсцогт Нямбаяр намерен вернуть чемпионский титул своей стране. Король Төгсөө - надежда Монголии на получение титула чемпиона мира по профессиональному боксу. Н

апомним, в апреле 2004 года монгол Лхагва Шим в пятом раунде завоевал вакантный титул WBA в весовой категории 135 фунтов, одолев Мигеля Каллиста.

«Я думаю, что он герой, а не просто известный профессиональный боксер. Монголия возлагает на меня большие надежды, поэтому я хотел бы стать чемпионом мира и вернуть титул в Монголию», говорил Төгсцогт.