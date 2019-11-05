РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольский боксер Төгсцогт вступит в поединок с американским боксером Гари Расселом

CA-NEWS (MNG) -  Монгольский боксер, известный как король Төгсөө, вступит в поединок с Гари Расселом (младший).

30 октября Всемирный боксерский совет (WBC) провел свой 57-й ежегодный съезд в Гранд-Оазисе, Канкун. Большая часть мероприятия была посвящена рейтингам.

Чемпиону Гари Расселу-младшему (США) было поручено защитить свой титул в бое с претендентом из Монголии Н. Төгсцогт.

Став чемпионом IBO в весовой категории 57,2 кг, «Король Төгсөө» теперь стремится показать себя миру. Настоящая карьера Н.Төгстсогта началась в возрасте двадцати лет, когда он выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. WBC является одной из четырех основных организаций, санкционирующих боксерские поединки чемпионата мира.

Профессиональный боксер Төгсцогт Нямбаяр намерен вернуть чемпионский титул своей стране. Король Төгсөө - надежда Монголии на получение титула чемпиона мира по профессиональному боксу. Н

апомним, в апреле 2004 года монгол Лхагва Шим в пятом раунде завоевал вакантный титул WBA в весовой категории 135 фунтов, одолев Мигеля Каллиста.

«Я думаю, что он герой, а не просто известный профессиональный боксер. Монголия возлагает на меня большие надежды, поэтому я хотел бы стать чемпионом мира и вернуть титул в Монголию», говорил Төгсцогт.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Названа причина смерти усыновленного казахстанца в США
  • В Монголии на смартфонах можно будет установить новое приложение «We», мотивирующее ходить пешком
  • В МИД Узбекистана прошла встреча с исполнительным директором Секретариата СВМДА
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×