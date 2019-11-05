Human Rights Watch призвала правительства стран надавить на Казахстан в ходе отчета по правам человека

CA-NEWS (KZ) - Казахстан 7 ноября в Женеве выступит с докладом о защите прав и свобод человека перед Советом ООН. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала правительства стран-участниц ООН надавить на Нур-Султан в ходе рассмотрения III национального доклада Казахстана, чтобы добиться снятия ограничения на мирные собрания и прекращения преследования несогласных.

Согласно опубликованному HRW заявлению от 4 ноября, предстоящий обзор УПО Казахстана в ООН странам-участницам следует использовать для того, чтобы заставить президента Касым-Жомарта Токаева выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению соблюдения прав человека в стране.

«Президент [Казахстана Касым-Жомарт] Токаев знает ООН, как мало кто другой, и всё же, став президентом, он не смог приблизить Казахстан к нормам ООН в области прав человека. Странам, участвующим в обзоре в Совете, следует надавить на Токаева для осуществления столь необходимых реформ и уважения инакомыслия и публичных дискуссий», — приводятся в заявлении слова Хью Уильямсона, директора HRW по Европе и Центральной Азии.

HRW в своем заявлении отмечает, что в своем «послании» в начале сентября Токаев пообещал усилить защиту прав человека и провести «глубокие реформы судебной и правоохранительной систем». Тем не менее, отмечает HRW, протесты в Казахстане по-прежнему часто сопровождаются развертыванием спецподразделений полиции и массовыми задержаниями.

Согласно заявлению HRW, участникам предстоящего обзора по Казахстану следует призвать администрацию президента Казахстана: соблюдать право на свободу собрания, позволяя протестам проходить без необоснованных задержаний или арестов, реформировать действующий ограничительный закон о митингах, который предписывает получать разрешение на проведение митингов у местных властей и оговаривает проведение акций в специально отведенных местах, ограничивает право граждан на свободу мирных собраний; освободить тех, кто был неправомерно заключен в тюрьму за свою активную позицию.