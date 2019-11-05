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  5 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нигматулин провел переговоры с председателем парламента Армении

CA-NEWS (KZ) -  Председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин обсудил вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества со Спикером Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Встреча Н.Нигматулина и А.Мирзояна состоялась на полях Парламентской Ассамблеи ОДКБ, осенняя сессия которой проходит в эти дни в Ереване.

Отметив дружественные казахстанско-армянские отношения, которые развиваются на принципах взаимовыгодного партнерства и доверия, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что руководство Казахстана уделяет особое внимание укреплению двустороннего взаимодействия во всех сферах.

По словам Спикера Мажилиса, расширению двусторонних торгово-экономических связей способствует совместная работа в рамках Евразийского экономического союза. Говоря о казахстанско-армянских межпарламентских отношениях, Спикер Мажилиса подчеркнул важность предстоящей совместной работы по законодательному обеспечению евразийской интеграции. Нурлан Нигматулин предложил своему армянскому коллеге также активно использовать потенциал парламентских групп по сотрудничеству и профильных комитетов парламентов для обмена опытом законотворческой деятельности.

В ходе встречи собеседники обсудили и вопросы, связанные с укреплением взаимодействия в рамках ПА ОДКБ. Как отметил Арарат Мирзоян, совместная работа парламентариев способствует поиску решений на самые острые вызовы современности.

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