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  5 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой

CA-NEWS (CA) -  Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой может стать самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.

В 2020 году экономика Гайаны вырастет на 86 процентов, по сравнению с 4,4% в текущем году. Предполагается, что к этому приведет разработка нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil.

По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, составляющий сегодня около $4 млрд, к 2024 году может увеличится примерно до $15 млрд.

По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, составляющий сегодня около $4 млрд, к 2024 году может увеличится примерно до $15 млрд.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/04/11/2019/5dc06cde9a794774bb7d6941

Такие показатели в 14 раз превысили бы темпы развития экономики Китая.

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