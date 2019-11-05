МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой
- Азия и мир, экономика
- 12:06, 05 ноября 2019
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CA-NEWS (CA) - Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой может стать самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
В 2020 году экономика Гайаны вырастет на 86 процентов, по сравнению с 4,4% в текущем году. Предполагается, что к этому приведет разработка нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil.
По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, составляющий сегодня около $4 млрд, к 2024 году может увеличится примерно до $15 млрд.
По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, составляющий сегодня около $4 млрд, к 2024 году может увеличится примерно до $15 млрд.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/04/11/2019/5dc06cde9a794774bb7d6941
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/04/11/2019/5dc06cde9a794774bb7d6941
Такие показатели в 14 раз превысили бы темпы развития экономики Китая.