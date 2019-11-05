МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой

CA-NEWS (CA) - Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой может стать самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.

В 2020 году экономика Гайаны вырастет на 86 процентов, по сравнению с 4,4% в текущем году. Предполагается, что к этому приведет разработка нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil.

По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, составляющий сегодня около $4 млрд, к 2024 году может увеличится примерно до $15 млрд.

По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, составляющий сегодня около $4 млрд, к 2024 году может увеличится примерно до $15 млрд.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/04/11/2019/5dc06cde9a794774bb7d6941

Такие показатели в 14 раз превысили бы темпы развития экономики Китая.