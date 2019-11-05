Фермеры Индии протестуют против сокращения тарифов, предлагаемых RCEP

CA-NEWS (CA) - Индийская организация сельхозпроизводителей проводит общенациональный митинг против сокращения тарифов, которое предлагает Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), передает NHK.

Индийские фермеры опасаются, что поток дешевых импортных продуктов может оказать серьезное влияние на внутренний рынок.

В столице Индии Дели некоторые протестующие держали в руках плакаты с надписями "Нет! RCEP". Также митингующие призывали "Объединимся для победы", а некоторые из них сожгли знаки с аббревиатурой RCEP.

Протестующие высказали обеспокоенность, что многие фермеры могут вынужденно лишиться своего бизнеса. Также они жаловались, что обсуждаемые вопросы не предаются гласности.

Представитель организации сообщил, что индийские продукты не могут конкурировать с дешевым импортом. Он призвал индийское правительство не подписывать соглашение, которое серьезно повлияет на производителей риса, молочных товаров и других продуктов. В организации назвали соглашение предательством фермеров, малоимущих и всего народа.