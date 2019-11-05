В Ашхабаде выбрали лучшего сушиста

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде состоялся финал конкурса «Битва сушистов». В кулинарном поединке сошлись лучшие сушисты Ашхабада –восемь мастеров, которые готовили суши и роллы и другие блюда японской кухни на скорость, сообщает "Туркменпортал".



Победителем стал суши-мастер Рамон Рейимов, который работает в ашхабадском ресторане «SM Sushi». По результатам конкурса жюри, он заработал 421 балл. Победитель был отмечен специальным призом жюри.

В качестве почетного гостя на мероприятие был приглашен Посол Японии в Туркменистане Такахико Кацумата.

Цель этого конкурса заключается в том, чтобы популяризировать японскую культуру среди жителей Туркменистана, а также развивать знания в сфере приготовления блюд национальной кухни Японии. Данное мероприятие стало также неким стимулом для усовершенствования навыков поваров для других заведений Ашхабада. Еще одна из основных и ключевых моментов проведения конкурса – это улучшение качества еды и сервиса.