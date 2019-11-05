РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Футбольный матч между сборными Узбекистана и Кыргызстана не будут транслировать по узбекскому ТВ, - СМИ
Вадим Абрамов
Вадим Абрамов

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 9 ноября на стадионе «Пахтакор» состоится товарищеский матч между футбольными сборными Узбекистана и Кыргызстана. Как стало известно, болельщики смогут увидеть поединок только вживую - транслироваться по телевидению игра не будет, сообщил портал Tribuna.uz.

По данным сайта, причиной отказа от трансляции стала просьба главного тренера сборной Узбекистана Вадима Абрамова.

«Это желание главного тренера Вадима Абрамова. Он не хочет, чтобы представители футбола Саудовской Аравии изучили нашу команду. У него есть свои задумки, которые он решил воплотить. Пожалуйста, идите на стадион, и болейте», - цитирует издание своего источника.

На сайте Ассоциации футбола Узбекистана нет новостей о том, что матч Узбекистан - Кыргызстан не будет показан по телевидению. Но есть сообщения о том, что билеты на игру уже в продаже.

Следующим соперником национальной сборной Узбекистана станет команда Саудовской Аравии. Встреча в рамках второго отборочного раунда ЧМ-2022 пройдет в Ташкенте 14 ноября. Сборная Саудовской Аравии - основной соперник команды за выход из группы D.

По итогам трех проведенных матчей сборная Узбекистана с 6 очками лидирует в группе. Команда Саудовской Аравии отстает всего на одно очко.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане артисты заявили об отказе работать, но через день раскаялись в содеянном
  • Председатель Конституционного суда Монголии подозревается в домогательстве к стюардессам
  • Узбекистан начнёт поставки граната в Китай
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×