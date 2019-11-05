Футбольный матч между сборными Узбекистана и Кыргызстана не будут транслировать по узбекскому ТВ, - СМИ

Вадим Абрамов

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 9 ноября на стадионе «Пахтакор» состоится товарищеский матч между футбольными сборными Узбекистана и Кыргызстана. Как стало известно, болельщики смогут увидеть поединок только вживую - транслироваться по телевидению игра не будет, сообщил портал Tribuna.uz.

По данным сайта, причиной отказа от трансляции стала просьба главного тренера сборной Узбекистана Вадима Абрамова.

«Это желание главного тренера Вадима Абрамова. Он не хочет, чтобы представители футбола Саудовской Аравии изучили нашу команду. У него есть свои задумки, которые он решил воплотить. Пожалуйста, идите на стадион, и болейте», - цитирует издание своего источника.

На сайте Ассоциации футбола Узбекистана нет новостей о том, что матч Узбекистан - Кыргызстан не будет показан по телевидению. Но есть сообщения о том, что билеты на игру уже в продаже.

Следующим соперником национальной сборной Узбекистана станет команда Саудовской Аравии. Встреча в рамках второго отборочного раунда ЧМ-2022 пройдет в Ташкенте 14 ноября. Сборная Саудовской Аравии - основной соперник команды за выход из группы D.

По итогам трех проведенных матчей сборная Узбекистана с 6 очками лидирует в группе. Команда Саудовской Аравии отстает всего на одно очко.