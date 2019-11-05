Казахстан отнесён к странам с «несвободным интернетом» - рейтинг Freedom House

CA-NEWS (KZ) - Международная неправительственная организация Freedom House, занимающаяся мониторингом прав человека в мире, опубликовала свое ежегодное исследование о состоянии свободы Интернета в странах мира.

Казахстан в сопровождающем это исследование рейтинге вновь отнесен к странам с «несвободным интернетом» и находится в числе показавших значительный регресс в рейтинге.

В исследовании говорится о масштабных блокировках мобильных сетей, интернет-ресурсов, и ограничении доступа к социальным сетям, мессенджерам и новостным сайтам в Казахстане «в попытке не дать активистам быть услышанными и пресечь цифровую мобилизацию» онлайн-комментаторов. «Снижению свободы Интернета в стране также способствовали усилия правительства по монополизации рынка мобильной связи и внедрению средств электронного наблюдения в режиме реального времени», — говорится о Казахстане в исследовании Freedom House.

В тексте исследования отмечается применение в Казахстане технологий, позволяющих «обнаруживать материалы, дискредитирующие государство». Данными инструментами, говорится в докладе, можно с легкостью злоупотреблять в Казахстане, где граждан приговаривают к длительным тюремным срокам за посты в социальных сетях, в которых власти «усматривают поддержку» запрещенного в стране движения «Демократический выбор Казахстана» (в марте 2018 года это движение, созданное бывшим банкиром и критиком властей Мухтаров Аблязовым, живущим последние 10 лет за границей, было признано казахстанским судом экстремистским).

Freedom House оценивает свободу в Интернете по ряду параметров, среди которых – блокировки социальных сетей, блокировки политического, социального или религиозного контента, количество законов, увеличивающих государственную цензуру, число арестованных и осуждённых интернет-блогеров, а также наличие «троллей», выражающих в сетевых дискуссиях провластную риторику.

Всего, согласно докладу, свобода Интернета ухудшилась в 33-х странах из 65, представленных в исследовании. Наибольшее ухудшение в общем рейтинге показал Казахстан, который набрал 32 балла, наряду с Суданом, за которыми следуют Бразилия, Бангладеш и Зимбабве.

С начала проведения исследования в 2011 году Казахстан, находившийся в группе стран с «частично свободным Интернетом», неуклонно ухудшал свои позиции в рейтинге. В 2015 году страна была помещена в группу стран с «несвободным Интернетом». В рейтинге 2018 года также оставался в числе стран с «несвободным Интернетом».

В июле нынешнего года власти Казахстана объявили о внедрении на устройства пользователей подконтрольный правительству так называемый сертификат безопасности, позволяющий обладателю сертификата закрывать доступ к тем или иным интернет-ресурсам, видоизменять передаваемую информацию и получать доступ к личным данным пользователей. Правозащитные организации и эксперты выразили опасение, что это является новой попыткой властей «ужесточить цензуру» и «усилить возможности для слежки» в Казахстане. 6 августа на фоне широкой критики власти заявили, что мера была «тестированием» «сертификата безопасности», и объявили об его «успешном завершении». Сколько устройств затронуло данное «тестирование», власти не уточнили. Спустя несколько недель три мировых IT-гиганта сообщили, что заблокировали в своих браузерах сертификат Qaznet Trust Network.