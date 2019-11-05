Спикер парламента Кыргызстана предложил избрать спикера Госдумы председателем ПА ОДКБ

CA-NEWS (KG) - Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) на заседании в Ереване 5 ноября выдвинул спикера Госдумы Вячеслава Володина на пост председателя ассамблеи на трехлетний срок, передает ТАСС.

С предложением избрать Володина председателем ассамблеи выступил спикер парламента Кыргызстана Дастанбек Джумабеков.

За решение выдвинуть Володина члены совета проголосовали единогласно.

Решение об избрании будет приниматься на сессии ПА ОДКБ 5 ноября.

Вячеслав Володин был избран председателем ассамблеи в 2016 году на трехлетний срок, в 2019 году его полномочия на этой должности истекают.