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  5 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер парламента Кыргызстана предложил избрать спикера Госдумы председателем ПА ОДКБ

CA-NEWS (KG) -  Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) на заседании в Ереване 5 ноября выдвинул спикера Госдумы Вячеслава Володина на пост председателя ассамблеи на трехлетний срок, передает ТАСС.

С предложением избрать Володина председателем ассамблеи выступил спикер парламента Кыргызстана Дастанбек Джумабеков.

За решение выдвинуть Володина члены совета проголосовали единогласно.

Решение об избрании будет приниматься на сессии ПА ОДКБ 5 ноября.

Вячеслав Володин был избран председателем ассамблеи в 2016 году на трехлетний срок, в 2019 году его полномочия на этой должности истекают.

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