Свыше 9 тыс. таджикистанцев в этом году намерены переселиться в Россию

CA-NEWS (TJ) - Длинные очереди около представительства ФМС России в Таджикистане стали обыденным явлением для жителей Душанбе. Здесь граждане Таджикистана подают заявления на переезд в Россию и проходят собеседование.

Только с начала этого года подали заявления на получение гражданства России и переезд на постоянное место жительства в эту страну более 9 тыс таджикских граждан. Все они желают переехать в Россию вместе со своими семьями.

Жители говорят, что большинство из них вынуждено пошли на такой шаг из-за отсутствия работы на родине, и для того, чтобы улучшить свои условия жизни и обеспечить хорошее будущее своим детям. Власти Таджикистана утверждают, что есть сотни свободных вакансий, однако некоторые граждане отказываются трудоустраиваться, ссылаясь на маленькую заработную плату.

Один из тех, кто пришел записаться на прием в представительство ФМС, сказал, что его сын учится в 9-м классе, и является мастером спорта по восточным единоборствам. «Хочу, чтобы он учился и дальше тренировался в России», - добавил он.

«Хочу переехать к родителям в Россию, чтобы дальше продолжать свои исследования и остаться жить в этой стране», - говорит другой собеседник.

Только каждый четвертый из подающих заявления на переселение в Россию получает разрешение на переезд, так как остальные не могут соответствовать требованиям программы: либо не знают в достаточной степени русского языка, или не имеют высшего образования либо необходимого опыта работы. Некоторым отказывают по другой причине: они желают лишь получить российское гражданство и не имеют желания жить и работать в России.

Вячеслав Маркевич, глава представительства ФМС России в Таджикистане, говорит, что «большинство граждан заявляют о том, что они хотят получить российское гражданство посредством программы переселения». «Но цель программы «Соотечественники» другая. Мы выбираем тех людей, которые желают навсегда переехать в Россию, чтобы там жить и работать, а не для того, чтобы получить российский паспорт и ездить в Россию работать», - отметил он.

Российский паспорт необходим для трудовых мигрантов для того, чтобы во время нахождения в России избавиться от необходимости получать трудовой патент и иметь доступ к другим льготам. При этом также они хотят избавиться от «пристального внимания» со стороны полиции и инспекторов миграционной службы, и вовремя получать заработную плату.

С каждым годом количество желающих переехать по программе переселения в Россию увеличиваются на 10-15 процентов. «Мы были вынуждены изменить распорядок приема граждан, из-за наплыва граждан, чтобы выделить больше времени для приема документов. С августа начали составлять списки граждан. Это помимо прежних списков. Каждый месяц мы принимаем примерно 120 заявлений граждан на переселение», - говорит Вячеслав Маркевич.

Таджикские граждане могут получить российское гражданство не только путем подачи документов в официальные органы, но и через частные бюро трудоустройства.

Сухроб Тошев, руководитель одного из бюро по трудоустройству, говорит, что «большинство хотят получить российское гражданство посредством трудоустройства». «Мы работаем в этом направлении с миграционными органами, для того, чтобы обеспечить граждан рабочими местами, чтобы они законно работали. Только в этом случае эти граждане смогут получить российские паспорта», - отметил собеседник.

По данным министерства внутренних дел Российской Федерации, в России живут и работают более 1 млн 300 тыс граждан Таджикистана.