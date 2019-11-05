Компания Facebook сменила логотип

CA-NEWS (CA) - Компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.

Цвет шрифта последовательно меняется в фирменные цвета приложений, которыми владеет Facebook.

Facebook отмечает, что изменение бренда - это способ лучше донести структуру собственности компании до людей и бизнеса, которые используют сервисы Facebook для связи, создания сообществ и расширения своей аудитории.