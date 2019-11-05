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  5 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии вводят новую поисковую систему, что позволит гражданам отслеживать борьбу с коррупцией

CA-NEWS (MNG) -  Антикоррупционное агентство вводит однолинейную поисковую систему. Система имеет широкий спектр информации, включая декларации активов, государственную регистрацию, лицензии, тендеры и выборы.

Агентство создало открытую базу данных Opendatalab.mn, которая объединяет информацию пяти государственных органов. Это позволяет гражданам отслеживать и контролировать, что происходит с деньгами государственных чиновников.

Кроме того, Антикоррупционное агентство организует тренинг по использованию этой системы и пропаганде. Как говорят официальные лица агентства, граждане могут искать и анализировать данные чиновников и госслужащих.

В поисковике есть пять основных базовых данных. Это позволит контролировать коррупционные каналы высокого риска. Например, ища название компании, вы можете увидеть, кто является владельцем, получившим тендер. Вы также можете видеть при поиске деклараций о доходах государственных служащих, какие компании получили тендеры. Таким образом, борьба с коррупцией и контроль над ними передается общественности.

Об этом сообщила глава офиса Национальной программы Антикоррупционного агентства, коммисар Д.Дуламсурэн.

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