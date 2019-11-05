РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Интернет в Узбекистане остается под жестким контролем - рейтинг Freedom House

CA-NEWS (UZ) -  Международная неправительственная организация Freedom House, занимающаяся мониторингом прав человека в мире, опубликовала свое ежегодное исследование о состоянии свободы Интернета в странах мира.

Узбекистан в рейтинге вновь отнесен к странам с «несвободным интернетом».

"Интернет в Узбекистане остается под жестким контролем, хотя появилось небольшое пространство для свободного выражения мнений в Интернете. Примечательно, что был восстановлен доступ к веб-сайтам многих (но не всех) международных средств массовой информации и правозащитных организаций, что ознаменовало конец почти 15-летней политики блокирования независимых критических голосов", - отмечается в отчёте организации.

В отчете отмечаются продолжающиеся в Узбекистане "репрессии против исламских блогеров" и что, "правительство продолжает нарушать цифровые права своих граждан". "

"Сообщения о пытках и других видах жестокого обращения по-прежнему распространены, хотя широко распространенные случаи злоупотреблений привели к увольнению и судебному преследованию некоторых должностных лиц. Несмотря на некоторые громкие заявления, правительство по-прежнему удерживает многочисленных заключенных по политическим или религиозным мотивам", - отмечают авторы доклада.

Как сообщается в документе, в Узбекистане скорость интернет-соединения остается относительно низкой. Абоненты испытывают низкое качество связи и частые отключения. По данным Speedtest, по состоянию на май 2019 года средняя скорость загрузки фиксированной широкополосной связи составляла 14,37 Мбит / с (ставя Узбекистан на 131-е место в мире), тогда как средняя скорость загрузки мобильной широкополосной связи составляла 9,77 Мбит / с (129-е место в мире).

"Правительство имеет широкие полномочия наказывать за выражения в Интернете и регулярно контролирует социальные сети. Власти временно задержали 11 блогеров и привлекло их к административным наказаниям за публикацию мнений, критикующих жесткий контроль правительства за религиозной жизнью. Позже двое из них были задержаны СГБ и обвинены в хранении «экстремистских» статей. Проправительственные тролли поддерживают поддельный новостной сайт, чтобы преследовать правозащитников", - отмечается в отчёте.

Freedom House исследовала 65 стран мира, в которых сконцентрированы 87% всех пользователей Сети в мире. 40 из 65 стран, исследованных Freedom House, используют программы отслеживания пользователей соцсетей. И в целом, по данным организации, за последний год правительства разных стран все чаще стали использовать интернет и социальные сети для того, чтобы следить за своими гражданами, отслеживать их онлайновое поведение и манипулировать результатами выборов.

В 47 странах из 65-ти исследованных людей арестовывали за их политические, социальные или религиозные взгляды. В 31 стране люди подвергались физическому воздействию за свои посты в Сети.

Рейтинг стран по уровню доступа к интернету:

1.Исландия,
2. Эстония,
3. Канада,
4. Германия,
5. Австралия,
6. Великобритания,
7. США,
8. Армения,
19. Грузия.

На последних позициях:

25. Кыргызстан,
32. Украина,
45. Азербайджан,
48. Беларусь,
50. Казахстан,
51. Россия,
58. Узбекистан,
65. Китай.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Очередное нападение в Мали, убито 49 человек
  • В Узбекистане штрафы за нарушение таможенных правил будут увеличены в 50 раз
  • В Акмолинской области назначен новый начальник полиции
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×