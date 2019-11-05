Интернет в Узбекистане остается под жестким контролем - рейтинг Freedom House

CA-NEWS (UZ) - Международная неправительственная организация Freedom House, занимающаяся мониторингом прав человека в мире, опубликовала свое ежегодное исследование о состоянии свободы Интернета в странах мира.

Узбекистан в рейтинге вновь отнесен к странам с «несвободным интернетом».

"Интернет в Узбекистане остается под жестким контролем, хотя появилось небольшое пространство для свободного выражения мнений в Интернете. Примечательно, что был восстановлен доступ к веб-сайтам многих (но не всех) международных средств массовой информации и правозащитных организаций, что ознаменовало конец почти 15-летней политики блокирования независимых критических голосов", - отмечается в отчёте организации.

В отчете отмечаются продолжающиеся в Узбекистане "репрессии против исламских блогеров" и что, "правительство продолжает нарушать цифровые права своих граждан". "

"Сообщения о пытках и других видах жестокого обращения по-прежнему распространены, хотя широко распространенные случаи злоупотреблений привели к увольнению и судебному преследованию некоторых должностных лиц. Несмотря на некоторые громкие заявления, правительство по-прежнему удерживает многочисленных заключенных по политическим или религиозным мотивам", - отмечают авторы доклада.

Как сообщается в документе, в Узбекистане скорость интернет-соединения остается относительно низкой. Абоненты испытывают низкое качество связи и частые отключения. По данным Speedtest, по состоянию на май 2019 года средняя скорость загрузки фиксированной широкополосной связи составляла 14,37 Мбит / с (ставя Узбекистан на 131-е место в мире), тогда как средняя скорость загрузки мобильной широкополосной связи составляла 9,77 Мбит / с (129-е место в мире).

"Правительство имеет широкие полномочия наказывать за выражения в Интернете и регулярно контролирует социальные сети. Власти временно задержали 11 блогеров и привлекло их к административным наказаниям за публикацию мнений, критикующих жесткий контроль правительства за религиозной жизнью. Позже двое из них были задержаны СГБ и обвинены в хранении «экстремистских» статей. Проправительственные тролли поддерживают поддельный новостной сайт, чтобы преследовать правозащитников", - отмечается в отчёте.

Freedom House исследовала 65 стран мира, в которых сконцентрированы 87% всех пользователей Сети в мире. 40 из 65 стран, исследованных Freedom House, используют программы отслеживания пользователей соцсетей. И в целом, по данным организации, за последний год правительства разных стран все чаще стали использовать интернет и социальные сети для того, чтобы следить за своими гражданами, отслеживать их онлайновое поведение и манипулировать результатами выборов.

В 47 странах из 65-ти исследованных людей арестовывали за их политические, социальные или религиозные взгляды. В 31 стране люди подвергались физическому воздействию за свои посты в Сети.

Рейтинг стран по уровню доступа к интернету:

1.Исландия,

2. Эстония,

3. Канада,

4. Германия,

5. Австралия,

6. Великобритания,

7. США,

8. Армения,

19. Грузия.

На последних позициях:

25. Кыргызстан,

32. Украина,

45. Азербайджан,

48. Беларусь,

50. Казахстан,

51. Россия,

58. Узбекистан,

65. Китай.



