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  5 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер Госдумы России переизбран на пост председателя парламентской ассамблеи ОДКБ

CA-NEWS (KG) -  Спикер Госдумы России Вячеслав Володин вновь выдвинут и переизбран на пост председателя Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Такое решение принял 5 ноября Совет Ассамблеи в Ереване перед пленарным заседанием ПА ОДКБ, сообщает news.am.

Кандидатуру Володина предложил спикер парламента Кыргызстана Дастанбек Джумабеков.

«Уважаемые коллеги, предлагаю выдвинуть для избрания на двенадцатом пленарном заседании кандидатуру Володина Вячеслава Викторовича», - сказал он в своем выступлении.

Данное предложение было единогласно поддержано всеми членами Совета ПА ОДКБ.

Также на заседании была утверждена повестка пленарного заседания ПА ОДКБ.

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