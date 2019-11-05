Спикер Госдумы России переизбран на пост председателя парламентской ассамблеи ОДКБ

CA-NEWS (KG) - Спикер Госдумы России Вячеслав Володин вновь выдвинут и переизбран на пост председателя Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Такое решение принял 5 ноября Совет Ассамблеи в Ереване перед пленарным заседанием ПА ОДКБ, сообщает news.am.

Кандидатуру Володина предложил спикер парламента Кыргызстана Дастанбек Джумабеков.

«Уважаемые коллеги, предлагаю выдвинуть для избрания на двенадцатом пленарном заседании кандидатуру Володина Вячеслава Викторовича», - сказал он в своем выступлении.

Данное предложение было единогласно поддержано всеми членами Совета ПА ОДКБ.

Также на заседании была утверждена повестка пленарного заседания ПА ОДКБ.