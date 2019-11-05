Спикер Госдумы России переизбран на пост председателя парламентской ассамблеи ОДКБ
- Кыргызстан, политика
- 15:25, 05 ноября 2019
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CA-NEWS (KG) - Спикер Госдумы России Вячеслав Володин вновь выдвинут и переизбран на пост председателя Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Такое решение принял 5 ноября Совет Ассамблеи в Ереване перед пленарным заседанием ПА ОДКБ, сообщает news.am.
Кандидатуру Володина предложил спикер парламента Кыргызстана Дастанбек Джумабеков.
«Уважаемые коллеги, предлагаю выдвинуть для избрания на двенадцатом пленарном заседании кандидатуру Володина Вячеслава Викторовича», - сказал он в своем выступлении.
Данное предложение было единогласно поддержано всеми членами Совета ПА ОДКБ.
Также на заседании была утверждена повестка пленарного заседания ПА ОДКБ.