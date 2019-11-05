В российско-таджикское соглашение о поставках нефтепродуктов внесены изменения

Нефть

CA-NEWS (TJ) - В российско-таджикское соглашение о поставках нефтепродуктов внесены изменения. В октябре Государственная Дума и Совет Федерации РФ одобрили поправки в соответствующий Федеральный закон, а президент России подписал документ 4 ноября, передает Avesta.



Речь идет о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительствами Таджикистана и России о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан от 6 февраля 2013 года.

Согласно поправкам Таджикистан обязуется за четыре месяца до окончания года предоставлять России запрашиваемый объем нефтепродуктов, который на следующий год освобождается от уплаты таможенных пошлин.

Протоколом устанавливается, что декларирование нефтепродуктов, вывозимых с территории Российской Федерации в Республику Таджикистан, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством РФ.

Напомним, что до конца первого кварта 2010 года Таджикистан получал российские нефтепродукты по нулевой ставке. В течение последующих трех лет, Россией были введены экспортные пошлины. Они были отменены в 2013 году после двухсторонних тематических переговоров.

Таджикистан по итогам 2018 года импортировал 446,8 тыс. тонн нефтепродуктов.

По данным антимонопольной службы Таджикистана, из общего объема импорта нефтепродуктов 77,6% приходится на Россию, 8,6% – на Туркменистан, 1,3% – на Узбекистан и 12,5% на другие страны.

В указанный период в страну поступило 203,3 тыс. тонн дизельного топлива (45,5%), 172,4 тыс. тонн бензина (38,6%), 28,9 тыс. тонн реактивного топлива (6,5%), 17,3 тыс. тонн смазочных материалов (3,9% и 24,2 тыс. тонн мазута (5,4%).