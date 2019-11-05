В ООН вновь призывают отказаться от опасных химикатов, которые используются в холодильниках и кондиционерах

CA-NEWS (CA) - Удастся ли полностью вывести из обращения гидрохлорфторуглероды - опасные химикаты, которые используются в холодильниках и кондиционерах, а также другие вещества, разрушающие озоновый слой. Эти вопросы - в повестке дня 31-й встречи государств-участников Монреальского протокола, которая сегодня стартовала в Риме, передает служба новостей ООН.



Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой – один из успешных примеров международного сотрудничества. Договор, который был подписан 16 сентября 1987 года, в частности, запрещает производство и использование целого ряда опасных химикатов. На сегодняшний день в «черном» - запретном - списке их уже более 100.

В последнем докладе о состоянии озонового слоя, которые регулярно готовит научная комиссия, говорится, что предпринятые в рамках Монреальского протокола действия привели к снижению атмосферной концентрации озоноразрушающих веществ и частичному восстановлению стратосферного озона.

Так, за последние десять лет так называемая озоновая дыра затягивается со скоростью 1-3 процента. Согласно прогнозам, озоновый слой в Северном полушарии и средних широтах должен полностью восстановиться к 2030 году, в Южном полушарии - в 2050-х годах, а к 2060-му году - на полюсах.

Озоновый слой защищает Землю от солнечной радиации, а ультрафиолетовое излучение является основной причиной меланомы и других раковых заболеваний кожи. Эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) считают, что реализация Монреальского протокола поможет предотвратить 2 миллиона случаев рака кожи к 2030 году.

При этом отказ от целого ряда опасных веществ не только помогает защитить озоновый слой Земли, но и вносит важный вклад в борьбу с глобальным потеплением на планете. В октябре 2016 года в Кигали представители государств-участников Монреальского протокола договорились о поэтапном сокращении производства и использования гидрофторуглеродов (ГФУ). Много лет назад ГФУ были предложены в качестве эффективной альтернативы веществам, разрушающим озоновый слой, особенно тем, которые использовались в холодильном оборудовании и в системах кондиционирования воздуха. Научные исследования показали, что ГФУ, масштабы использования которых в последние годы росли, представляют собой весьма мощные парниковые газы, которые все же разрушают озоновый слой, но к тому же вызывают глобальное потепление.

Государства, которые ратифицировали Кигальскую поправку, обязались сократить прогнозируемое производство и использование этих газов более чем на 80 процентов. В ходе нынешней встречи эксперты проанализируют меры по поэтапному выводу их из обращения.