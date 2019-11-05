Дарига Назарбаева встретилась с Танзилой Нарбаевой в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) - Состоялась встреча председателя Сената Парламента Казахстана Дариги Назарбаевой с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом, сообщает пресс-служба Сената РК.

На встрече стороны отметили, что придают особое значение расширению сотрудничества между странами.

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Дарига Назарбаева в своем выступлении подчеркнула, что Узбекистан является важным стратегическом партнером Казахстана в Центральной Азии.

Спикер Сената назвала Узбекистан главным торговым партнером в регионе. В 2018 году товарооборот между странами вырос более чем на 25% и достиг 2,5 млрд долларов. «Необходимо продолжить работу в этом направлении для достижения поставленной общей цели, достичь объемов 5 млрд долларов взаимной торговли», - сказала глава верхней палаты.

По словам Дариги Назарбаевой, имеются серьезные перспективы для дальнейшего углубления взаимодействия двух стран по вопросам инвестиций, энергетики, туризма, регионального и приграничного сотрудничества, транзитно-транспортного взаимодействия.

Стороны отметили, что в настоящее время активизировался и межпарламентский диалог Казахстана и Узбекистана, которому теперь необходимо придать системный характер. В том числе путем создания совместной Комиссии межпарламентского сотрудничества.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы реализации программ обмена опытом в сфере правового обеспечения реформ и социально-экономического развития, а также ускорения процессов принятия и ратификации двусторонних договоров и соглашений.

По завершении встречи состоялось подписание совместной Дорожной карты по развитию сотрудничества между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан на 2019-2020 годы.