Таджикистан снизил объемы товарооборота с некоторыми странами ШОС

CA-NEWS (TJ) - Объем товарооборота между Таджикистаном и большинством стран Шанхайской организации сотрудничества за девять месяцев текущего года снизился, передает Avesta.



По статистическим данным, объем товарооборота Таджикистана со странами-членами ШОС за указанный период составил более $2 млрд. 187,9 млн. Более $1 млрд. 860 млн. из указанной суммы приходится на импорт товаров из других стран ШОС.

По данным источника, за этот период товарооборот в плюсе оказался с Казахстаном, Узбекистаном и Индией. Однако объемы торговли с другими странами ШОС снизились – с Китаем – на 4,6%, Россией – 0,6%, Кыргызстаном – 15,9% и Пакистаном – 20,5%.

Основными торговыми партнерами Таджикистана в ШОС являются Россия, Казахстан, Китай и Узбекистан. Сумма торговли с этими странами в указанный период составила свыше $2 млрд. 93,9 млн.

Товарооборот между Таджикистаном и другими странами ШОС, кроме Узбекистана за этот период оказался отрицательным, то есть импорт товаров из этих стран в Таджикистан в разы преобладает над экспортом.