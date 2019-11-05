Японские ученые предупреждают о мировой нехватке гелия

CA-NEWS (CA) - Японские ученые намереваются в скором времени опубликовать заявление, предупреждая о чрезвычайной ситуации, сложившейся в связи с глобальной нехваткой гелия. Этот газ широко используется в исследованиях и производстве полупроводников и медицинского оборудования, сообщает NHK.



Гелий представляет собой невоспламеняемый газ, используемый как охлаждающее вещество. Все запасы гелия в Японии импортируются.

Однако мировые запасы гелия резко уменьшились в прошлом году, после того, как США, самый крупный в мире производитель этого газа, начали сокращать экспорт, в основном, из-за шагов по приватизации этой отрасли. За последнее десятилетие стоимость импорта гелия в Японии увеличилась в три раза.

В своем заявлении ученые намереваются попросить правительство в скором времени создать органы и системы для вторичного использования и хранения гелия.