В Монголии провели день промоушена производителей кожи

CA-NEWS (MNG) - Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности организовало мероприятие по продвижению производителей кожи в Монголии.

В мероприятии приняли участие дочерние организации Министерства сельского хозяйства, а также местные производители кожевенной промышленности, такие как ООО «Дархан минж», АО «Дархан нэхий», ООО «Хос аз», АО «Монгол шевро», Агни, Янмал, Кажуг, Марис и MR. их продукция и производственные процессы. Кроме того, отечественные специалисты по коже и производители проекта «Эразмус», нацеленного на создание кожевенного центра в Монголии, предоставили клиентам консультации по использованию кожаных изделий.

Цель развития кожевенной промышленности как ведущего сектора экономики отражена в национальных программных документах, таких как Концепция устойчивого развития, Политика зеленого роста и Монгольский экспорт и программы «Индустриализация 21: 100».