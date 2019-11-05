Эрдоган рассказал, кто будет решать судьбу задержанной сестры аль-Багдади

аль-Багдади и его сестра

CA-NEWS (CA) - Задержанная турецкими властями сестра ликвидированного главаря "Исламского государства"* (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади Расмия Авад пока содержится в миграционном центре, ее дальнейшую судьбу будут решать правоохранительные органы, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил задержание сестры аль-Багдади в ходе турецкой антитеррористической операции в Сирии, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади.