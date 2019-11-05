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  5 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эрдоган рассказал, кто будет решать судьбу задержанной сестры аль-Багдади
аль-Багдади и его сестра
аль-Багдади и его сестра

CA-NEWS (CA) -  Задержанная турецкими властями сестра ликвидированного главаря "Исламского государства"* (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади Расмия Авад пока содержится в миграционном центре, ее дальнейшую судьбу будут решать правоохранительные органы, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил задержание сестры аль-Багдади в ходе турецкой антитеррористической операции в Сирии, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади.

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