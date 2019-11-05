Матч сборных Узбекистана и Кыргызстана решили показать по ТВ

CA-NEWS (UZ) - Товарищеский матч между футбольными сборными Узбекистана и Кыргызстана, который состоится 9 ноября на стадионе «Пахтакор», будут транслировать по телевидению. Об этом передает Kun.uz.



Ранее сообщалось, что по просьбе главного тренера сборной Узбекистана Вадима Абрамова было принято решение не показывать матч по телевидению.

Абрамов позднее заявил, что не возражает, чтобы товарищеский матч с командой Кыргызстана транслировали по телевидению.

«Мне позвонили и спросили, боюсь ли сборной Садовской Аравии? Нет, мы никого не боимся. Если телевидение захочет показать этот матч, пожалуйста, пусть показывает», – приводит слова наставника сборной Узбекистана Tribuna.uz.

Подопечные Абрамова 14 ноября в родных стенах проведут матч в рамках второго отборочного раунда ЧМ-2022 против Саудовской Аравии и, скорее всего, он не хотел бы, чтобы основной соперник команды за выход из группы D видел тренерские наработки перед данной встречей.

После трех проведенных матчей сборная Узбекистана занимает первое место в группе, набрав 6 очков. На одно очко меньше у Саудовской Аравии. На третьем месте с 4 очками расположилась команда Палестины.



