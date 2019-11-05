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  5 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане намерены изменить порядок выезда за границу

CA-NEWS (UZ) -  На портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов опубликован проект постановления президента «О внесении изменений в Положение о порядке выезда за границу граждан Республики Узбекистан».

В соответствии с предполагаемыми изменениями, в биометрическом паспорте для выезда за границу (загранпаспорте) вместо отметки о временной регистрации будет указан адрес по месту жительства, сообщает Kun.uz.

Отделения Органов внутренних дел проставляют в загранпаспортах вместо отметки о временной регистрации, отметку о регистрации по месту жительства.

Кроме того, предусмотрено, что граждане для получения загранпаспортов будут обращаться в пункты по сбору данных по месту их постоянного жительства (прописки), либо в пункты сбора данных о консульской регистрации.

В случае отсутствия у граждан постоянной прописки, для получения загранпаспорта они могут обращаться в пункты сбора данных по месту их предыдущей регистрации.

При отсутствии данных о прописке, для получения загранпаспорта, граждане могут обращаться в пункты сбора данных по месту регистрации их места проживания.

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