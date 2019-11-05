Таджикистан передаст Узбекистану 300 гектаров земли вместе с месторождением золота — СМИ

Матчинской район Согдийской области

CA-NEWS (UZ) - Таджикистан передаст во владение Узбекистана участок земли с месторождением золота. Об этом сообщает таджикское издание «Фараж».

По данным издания, между Душанбе и Ташкентом существует двустороннее соглашение о передаче участка, однако местные власти не раскрывают всех подробностей. Известно, что территория земли площадью 300 гектаров находится на севере Таджикистана в Матчинском районе Согдийской области. На участке расположено крупное месторождение золота, которое в последние годы разрабатывалось совместным таджикско-канадским предприятием «Апрелевка».

Председатель Согдийского земельного комитета Джамшед Умарзода рассказал журналистам, что вопрос о передаче земли Узбекистану находится на рассмотрении, передает портал «Фергана». При этом он добавил, что «только правительство Таджикистана» может комментировать данный вопрос. В то же время отмечается, что предназначенная для Узбекистана территория последние 10 дней огораживается стальной сеткой.

28 октября делегации Таджикистана и Узбекистана провели в Душанбе переговоры по демаркации узбекско-таджикской государственной границы. В марте 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали соглашение об отдельных участках границы, который поставил точку «практически во всех нерешенных вопросах».

