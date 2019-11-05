Проводник поезда Москва-Худжант пытался ввезти в Узбекистан 66 литров виски

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники таможни Узбекистана изъяли почти 70 литров виски Jack Daniels, которые проводник поезда "Москва-Худжанд" пытался контрабандой ввезти в страну, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) страны.

По данным пресс-службы, на железнодорожном приграничном таможенном посту "Каракалпакстан" в ходе проведения таможенного контроля пассажирского поезда "Москва-Худжанд" были изъяты 66 литровых бутылок виски Jack Daniels.

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"Бутылки были спрятаны проводником вагона в верхней его части, а также под водонагревательной печью и дровами", - уточнил представитель ГТК.

По оценке ведомства, стоимостью изъятого алкоголя, предназначавшегося для перепродажи в Узбекистане, составила 33 миллиона сумов (около $3,5 тыс). В настоящее время по данному факту ведутся таможенные проверки, контрабандный виски изъят.