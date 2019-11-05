Сын президента Туркменистана первым выполнил план по сбору хлопка в своем регионе

CA-NEWS (TM) - Земледельцы Ахалского велаята Туркменистана, где главой является сын президента Сердар Бердымухамедов, первыми в стране рапортовали об успешном выполнении плана по сбору хлопка. Хлопкоробы собрали свыше 207 тысяч тонн хлопка-сырца, сообщает Туркменпортал.

Президент Туркменистана поздравил хлопкоробов Ахалского велаята с трудовой победой. «Поздравляю вас с выполнением договорных обязательств по сдаче государству «белого золота»! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в труде», – говорится в обращении Гурбангулы Бердымухамедова к труженикам Ахалского велаята.

Сердар Бердымухамедов был назначен главой региона в июне 2019 года. Ранее он работал в Министерстве иностранных дел Туркменистана.