Президент Казахстана принял председателя Сената Узбекистана Танзилу Нарбаеву

CA-NEWS (UZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилу Нарбаеву. В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Акорды.



Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Танзилы Нарбаевой имеет большое значение с точки зрения развития межпарламентских связей и придания дополнительного импульса межгосударственным отношениям.

«В 2018 году объем торговли достиг 2,5 млрд долларов. В этом году только за 9 месяцев он превысил показатель прошлого года, то есть на конец года, естественно, объем торговли между нашими странами будет довольно значительным», – отметил Токаев.

«Казахстан и Узбекистан в значительной степени, не только заинтересованы в развитии сотрудничества друг с другом, но и взаимодополняемы по целому ряду вопросов. Поэтому конечный успех не за горами. Тем более мы с моим коллегой президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым договорились предпринимать самые активные действия для развития всестороннего сотрудничества», – сказал президента Казахстана.

В свою очередь Танзила Нарбаева поблагодарила за теплый прием и передала слова приветствия от Шавката Мирзиёева.

«Ваше избрание на пост главы государства – это признание вашей работы на предыдущем посту, вы опытный дипломат, влиятельный руководитель, и, самое главное, продолжатель идей первого президента Нурсултана Назарбаева, который проводил очень сильную политику по укреплению государственной безопасности и развития экономики Казахстана», – отметила Нарбаева.