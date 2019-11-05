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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В США упавшего на рельсы пассажира вытащили за секунду до прибытия поезда (видео)

CA-NEWS (CA) -  Пассажира калифорнийской подземки чудом вытащили практически из-под колес поезда, сообщило международное информационное агентство Associated Press.

Инцидент произошел 3 ноября в Окленде на станции метро «Колизей».

На записи с камеры наблюдения видно, как шатающийся человек зашел за ограничительную линию и свалился на пути перед прибытием электровоза. Он быстро встал и подбежал к краю платформы. Однако выбраться самостоятельно не мог. В полуметре от приближающегося поезда его моментально схватил и вытащил сотрудник подземки.

Героем оказался начальник транспортного отдела Джон О’Коннор. В тот вечер он помогал контролировать толпу на станции после футбольного матча. Супервайзер следил, чтобы пассажиры держались подальше от желтой полосы безопасности. И сразу среагировал, когда один из них оказался на путях.

Пассажиры назвали спасителя героем. Сам работник метро утверждает, что всего лишь выполнял свою работу.

Как стало известно, пассажир прошел медицинское обследование. Серьезных травм он не получил.

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