В Узбекистане вновь выросли цены на хлеб

CA-NEWS (UZ) - За последние три недели цена буханки хлеба в Узбекистане выросла дважды.

Как сообщили местные СМИ, цена буханки во многих местах сегодня выросла на 100–200 сумов ($0,01-0,02), причем некоторые магазины продают за 1 600 сумов ($0,16), на на рынках за 1 700 сумов( $0,17).

Ранее сообщалось, что 15 октября текущего года цены на буханку хлеба в Узбекистане выросли до 1300-1500 сумов ($0,13-0,15). Ранее этот хлеб продавался по 1100 сумов ($0,11).

До сентября 2018 года буханка стоила в Узбекистане 600–650 сумов ($0,06).