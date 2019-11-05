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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Китай увеличат количество авиарейсов

CA-NEWS (UZ) -  Официальные лица из Узбекистана и Китая договорились о взаимном увеличении количества авиарейсов до 15 в неделю.

По сообщению Министерства транспорта Узбекистана, на прошлой неделе состоялись переговоры между делегаций Пекина и представителями Администрации гражданской авиации Китая.

По итогам переговоров стороны договорились начать разработку организационных и технических вопросов для открытия новый рейсов из китайских городов Сиань, Санья, Иу и Чэнду, а также переноса рейсов авиакомпаний в новый международный аэропорт в Пекине "Дасин". В настоящее время прямые полёты в Узбекистан выполняются из Пекина, Урумчи, Шанхая, Гуанчжоу и Тяньцзиня.

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