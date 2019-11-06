В банкоматах Туркменистана снова нет наличности, люди часами простаивают в очередях

CA-NEWS (TM) - В банкоматах Туркменистана снова нет наличности. В настоящее время, население Марыйского и Лебапского велаятов страны не может обналичить деньги, перечисленные государством на пластиковые карты. Об этом сообщает centralasian.



"В Мары пенсии и пособия по инвалидности уже перевели на карты, но банкоматы пустые, нет наличности. В районных банкоматах денег нет совсем, пенсионеры, чтобы получить свои деньги вынуждены обходить все городские банкоматы", - сообщил 4 ноября корреспондент Азатлыка в Мары. Но, по его словам, зачастую поход к банкоматам и простаивание в очередях ограничивается для многих получением выписки по балансу.​

"Вот, например сегодня в банкоматах банка "Туркменистан" рядом с торговым центром "Белент" было около 40 человек. Но денег в банкомате не оказалось. Стоящие в очередях люди вставляют карточки и смотрят свой баланс, затем пытаются снять хоть какие-нибудь деньги, например 20 манатов, но банкомат денег совсем не выдает", - сообщил 4 ноября корреспондент Азатлыка в регионе.

"На улице уже холодно, внуки ходят в школу без зимней одежды, мерзнут. Я хотела купить им со своей пенсии сапожки", - рассказала корреспонденту Азатлыка одна из стоящих у банкомата женщин.

Перед банкоматами в Мары дежурят сотрудники полиции. Отсутствие денег продолжается и в других регионах Туркменистана. Как сообщил 4 ноября корреспондент Азатлыка в Лебапском велаяте, представители местных отделений банков "Дайхан" и "Халк" объясняют отсутствие денег в банкоматах хлопкоуборочным сезоном и выплатой заработка фермерам. В эти дни очереди перед банкоматами наблюдаются и в Дашогузе.

Как сообщает независимое издание Turkmen.news, дневной лимит на снятие наличности составляет 800 манатов, однако снять за один раз такую сумму невозможно, банкоматы выдают только мелкие купюры. В связи с этим людям приходится вынимать карты и заново вставлять их по 6-8 раз.

В августе нынешнего года руководство Туркменистана признало проблему отсутствия денег в банкоматах. Глава государства заявил, что нехватка наличных денег в банкоматах не связана с финансовой политикой правительства, а является проблемой исключительно технического характера, возложив ответственность на чиновников.