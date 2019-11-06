В Казахстане водитель автобуса приговорен к тюрьме после гибели 11 человек в ДТП

Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) - Суд в Жамбылской области вынес приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии в апреле с участием автобуса, в результате которого погибли 11 человек и не менее десятка с различными травмами доставлены в больницу.

Инцидент произошел утром 20 апреля на участке трассы Западный Китай — Западная Европа. По данным МВД, среди погибших в этом ДТП были граждане Казахстана и Узбекистана. 32 человека были доставлены в медицинские учреждения. Согласно материалам суда, два человека получили тяжкие телесные повреждения, восемь — телесные повреждения средней тяжести.

Кордайский районный суд обвиняемого Т., признал виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц, сообщила пресс-служба суда. Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Т. признал свою вину полностью и раскаялся в совершенном деянии. Суд отнес искреннее раскаяние подсудимого, положительные характеристики с места жительства, отсутствие судимости к смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельствам, учтено отсутствие в его действиях отягчающих обстоятельств.