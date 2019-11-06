Граждан Таджикистана освободили из СИЗО в Баткене

CA-NEWS (TJ) - Задержанные кыргызскими пограничниками жители сельсовета Ворух Исфаринского района Боисджон Бобохасанов и Дилшод Каримов освобождены 5 ноября после уплаты штрафа за нарушение границы. Жителей Таджикистана больше трех недель содержали в баткенском ИВС.

«Заседание суда города Баткена (КР) по делу жителей Воруха состоялось во вторник. Боисджона Бобохасанова и Дилшода Каримова признали виновными в нарушении госграницы и каждому назначили штраф в размере 37 тыс. сомони (более $3700)», сообщил Радио Озоди Нурмухаммад Каримов, родственник одного из задержанных. По его словам, Боисджон и Дилшод уже находятся в Ворухе.

Жители сельсовета Ворух Боисджон Бобохасанов и Дилшод Каримов пропали 14 октября. «Мы отправили поисковую группу на пастбище в местечко «Пули офтобруя», но их там не было. На следующий день стало известно, что наши граждане были задержаны кыргызскими пограничниками, и увезены в Баткен. Бобохасанов и Каримов при себе имели охотничьи ружья», - говорил ранее Аминджон Нозиров, сотрудник отделения милиции в Ворухе.

Сообщается, что их обвиняют в незаконном переходе госграницы. Государственная пограничная служба Кыргызстана так и не ответила на запрос Радио Озоди о судьбе задержанных таджикистанцев.

Напомним, 1 ноября задержанный ранее на территории Таджикистан гражданин Кыргызстана Асылбек Каримов был возвращен на родину. Как сообщил Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана, 31 октября 2019 г. состоялись переговоры руководителей компетентных органов Кыргызстана и Таджикистана, а также глав пограничных ведомств, в ходе которых обсуждался вопрос передачи гражданина Кыргызстана А. Каримова кыргызской стороне. По итогам переговоров, Асылбек Каримов был освобожден от уплаты штрафа за нарушение пограничного законодательства Республики Таджикистан и передан военнослужащим ГПС КР.

Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 км, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 504 км. Неопределенная линия границы иногда становится причиной конфликтов приграничных поселений.