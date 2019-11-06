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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане предложили ввести в пользование биоразлагаемые пакеты

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте прошел второй съезд экопартии. В ходе встречи в качестве альтернативы партия выступила с предложением заменить пластиковые пакеты на биоразлагаемые. Специалисты ООО “ЕСО РАСК” разработали образцы таких пакетов, не наносящих вред окружающей среде, сообщает Nuz.uz.

Партия предлагает рассмотреть возможность замены традиционных пластиковых пакетов на биологически разлагаемые пакеты, не уступающие по качеству, с возможностью изготовления любого количества и толщины. Цена этих пакетов в условиях массового производства не превысит 230-240 сумов ($0,02-$0,03).

Как отметили работники Экологической партии Узбекистана, согласно постановлению президента Узбекистана от 18 мая 2018 года в стране запрещено производство полимерных пленочных пакетов толщиной меньше 40 микрон. Однако их производство и использование продолжается.

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