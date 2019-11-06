Под Ташкентом семье, в которой родились четверняшки, подарили квартиру

CA-NEWS (UZ) - В сентябре сразу четыре близнеца - два мальчика и две девочки - родились в семье Джураевых из Бекабада Ташкентской области. Детей назвали Хасан, Хусан, Фатима и Зухра.



Мать малышей Шоира Джураева - младший сотрудник фармацевтического завода, ее муж Бекзод Джураев - инженер на "Узметкомбинате". Как сообщили местные СМИ, при содействии "Узметкомбината" Джураевы получили 3-комнатную квартиру в одном из микрорайонов Бекабада.

4 ноября состоялась церемония передачи этого дома семье.