Замминистра назначен ректором Ташкентского экономического университета
- Узбекистан, общество
- 10:32, 06 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ) назначен первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Конгратбай Шарипов. Об этом сообщило Министерство высшего и среднего образования республики.
Конгратбой Шарипов заменил Баходыра Ходиева, уволенного незадолго до этого с должности ректора университета.
Конгратбой Шарипов в 2009—2010 и 2017−2019 годах занимал должность ректора Туринского политехнического университета в Ташкенте. В период с 2010 по 2017 год чиновник работал первым проректором по финансово-экономическим вопросам в том же университете.
Шарипов был назначен первым заместителем министра высшего и среднего специального образования полгода назад.