Замминистра назначен ректором Ташкентского экономического университета

CA-NEWS (UZ) - Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ) назначен первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Конгратбай Шарипов. Об этом сообщило Министерство высшего и среднего образования республики.

Конгратбой Шарипов заменил Баходыра Ходиева, уволенного незадолго до этого с должности ректора университета.

Конгратбой Шарипов в 2009—2010 и 2017−2019 годах занимал должность ректора Туринского политехнического университета в Ташкенте. В период с 2010 по 2017 год чиновник работал первым проректором по финансово-экономическим вопросам в том же университете.

Шарипов был назначен первым заместителем министра высшего и среднего специального образования полгода назад.