В Узбекистане цены на интернет-услуги к концу года снизятся на 20%

CA-NEWS (UZ) - По словам заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Кахрамона Юлдашева, стоимость интернет-услуг в Узбекистане, как ожидается, снизится на 15-20% к концу 2019 года.

Выступая на пресс-конференции в Ташкенте 4 ноября, Кахрамон Юлдашев сообщил, что стоимость доступа в Интернет для операторов и провайдеров за последние девять месяцев упала на 29 процентов.

По его словам, «Узбектелеком», который реализовал крупный проект в 2018 году, увеличил пропускную способность международного интернет-канала в 10 раз — со 110 Гбит/с в начале года до 1200 Гбит/с.

«Если в течение первых 9 месяцев 2019 года цены снизились на 29%, то к концу года ожидается, что стоимость интернет-услуг снизится на 15-20%», - сказал Кахрамон Юлдашев.

«Сеть развивается такими темпами, что, если мы не продолжим следующую фазу международного проекта по пропускной способности в ближайшие несколько лет, мы, вероятно, не сможем удовлетворить требования. Сейчас для предотвращения этого ведутся работы над второй фазой технического проектирования», - добавил Кахрамон Юлдашев.

При этом он отметил, что в Узбекистане насчитывается 478 населенных пунктов, которые не имеют доступа к мобильным услугам.