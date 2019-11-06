Ученого, занимающегося проблемами уйгуров, не пустили в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - 1 ноября текущего года из Ташкентского международного аэропорта выдворили лингвиста, писателя и переводчика уйгурского языка из Алматы Евгения Бунина. Учёный уверен, что это связано с его исследовательской работой, которую он ведёт в настоящее время.

Евгений Бунин - очередной иностранец, которого не пустили в Узбекистан без объяснения причин со стороны узбекских пограничников.

"Я живу в основном в Казахстане, но зимую в Узбекистане, потому что мне там нравится. Я собирался поехать в Бухару. Я полетел днем, и когда я проходил паспортный контроль, мой паспорт забрали и сказали подождать. Через некоторое время меня провели через зону вылетов и сказали, что отправляют меня обратно в Алматы. У меня оказывается запрет на въезд, но вместо причин мне не сообщили: «Спросите у МИДа, мы обычные пограничники, мы не знаем", - сказал Евгений Бунин.

Пограничники вручили ему письмо о депортации со словами: «Вы, вероятно, сами знаете, почему вас не пускают в Узбекистан!»

В официальном оповещении, которое вручили учёному, отмечено, что «Владельцу данного документа было отказано во въезде в Республику Узбекистан».

Исследователь Евгений Бунин считает, что его въезд в Узбекистан напрямую связан с его исследованиями.

- Я на 100% уверен, что это связано с моей работой, потому что другой причины нет! Прошлой зимой я жил в Узбекистане три или четыре месяца и не вмешивался в местную политику. Я всего лишь занимался проблемами в Синьцзяне.

Он добавил, что посетил Ташкент два месяца назад по приглашению историка и политолога Анвара Назира.

- Я был на встрече, которую он организовал. Мы собрались вместе около 10-15 человек с местными активистами. У них был простой разговор с ними о Синьцзяне. Вероятно, мне не разрешили въехать в Узбекистан из-за этого, я не знаю точно.

Ученый сообщил, что в настоящее время он создает базу данных жертв китайской политики в Синьцзяне.

Евгений Бунин, 34-летний ученый, переводчик и писатель, изучал синьцзянскую версию уйгурского языка в течение последнего десятилетия и жил это время в Синьцзяне.

Евгений Бунин не исключил, что данная информация была собрана на сайте shit.biz, что могло побеспокоить узбекские власти.

- Я занимаюсь этим уже около года и собираю информацию о жертвах в Синьцзяне, показания их родственников, информация об исчезнувших. На сегодняшний день в базе собрано около 5400 уйгуров. Я сейчас один из немногих экспертов в мире по этому вопросу, который очень чувствителен в Китае. Я думаю, что правительство Узбекистана, которое имеет хорошие отношения с Китаем, почувствовало опасность от данной моей деятельности, - сказал уйгурский эксперт Евгений Бунин.

Российский ученый добавил, что несколько месяцев назад спецслужбы собрали о нём информацию, допросив владельцев квартир в Бухаре, где он арендовал жильё.

Евгений Бунин также сказал, что попросит МИД прокомментировать причины его депортации из Узбекистана.

Он считает, что такие действия узбекских властей вызовут серьезные сомнения у международного сообщества в отношении политики президента Шавката Мирзиёева.

Напомним, что российский антрополог Сергей Абашин, известный фотограф Константин Саломатин, глава BBC World Service Central Asia Хамид Исмаилов, бывший член парламента Узбекистана, активист оппозиционной партии "Эрк" Насрулло Саид, гражданин США Бобур Хасан, корреспондент BBC по Центральной Азии Наталья Антелава, фотограф «Новой газеты» (Россия) Виктория Ивлева, известная кыргызская правозащитница Толекан Исмаилова также сообщали, что их не пустили в Узбекистан без объяснения причин.